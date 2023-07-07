İstanbul'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

07.07.2023 17:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da bu gece saat 23.00'dan itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Ayrıca AKOM, hafta sonu sıcaklıkların 25 dereceye düşeceğini bildirdi ve vatandaşları yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İBB ekipleri ise olumsuz hava koşullarına karşı nöbet sistemine geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bu gece saat 23.00'dan itibaren kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.

HAFTA SONU 25 DERECEYE DÜŞECEK

AKOM, İstanbul'da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyeceğini bildirdi.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARI

Bu geceden itibaren İstanbul ve ülkemizin kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve gök gürültülü yağışlı havanın etkisi altına girdiğini belirten AKOM, cumartesi öğle saatlerine kadar özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları, tedbirli olmaları konusunda uyardı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

AKOM verilerine göre yapılan açıklamada; bu gece 23:00 civarında başlaması beklenen yağışların, 8 Temmuz Cumartesi öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde yağması beklendiği ifade edildi.

PERSONEL NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİ

Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde; Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile cumartesi akşam saatlerine kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin edildiği, mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği de belirtildi. Öte yandan İBB Ekiplerinin yağış öncesinde çöp, baca ve mazgal temizliğini tamamladıkları ifade edilirken olumsuz hava koşullarına karşı ilgili tüm birimlerin yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçtiği belirtildi.

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika


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