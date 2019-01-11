İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar
1 saat önce
İstanbul genelinde şiddetli rüzgar gece boyunca etkisini sürdürdü.
İstanbul
genelinde şiddetli rüzgar gece boyunca etkisini sürdürdü. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar gece boyunca etkisini sürdürdü. Etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken, Bursa
Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan uyarıda ise kent genelinde etkili olan fırtınanın bugün de etkisini artırarak devam etmesi beklendiği belirtildi. İDO'da iptal olan seferler: Bandırma-Yenikapı-Bostancı 11.01.2019 07: 45 - 10: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.01.2019 07: 50 - 09: 45 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 11.01.2019 08: 30 - 10: 55 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.01.2019 09: 50 - 11: 45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 11.01.2019 12: 00 - 15: 00 BUDO'da iptal olan seferler: 11.01.2019 07: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.01.2019 08: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11.01.2019 08: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece
) 11.01.2019 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.01.2019 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas
) 11.01.2019 10: 00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.01.2019 10: 30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 11.01.2019 11: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11.01.2019 11: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 11.01.2019 12: 55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
(Selim
Bayraktar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:56 Kaynak: İHA
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