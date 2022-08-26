Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere'nin taşması sonucu Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

İstanbul 'da kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt 'ta yaşanan su baskınından zarar gören ev ile iş yerlerinde eşyaların tahliyesi ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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