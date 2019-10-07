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İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre, İstanbul'da bu gece kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre, İstanbul'da bu gece kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece 22.00'den sonra Çatalca ve Silivri gibi batı bölgelerinde yağmur bekleniyor.

Yağışların gece yarısından (02.00) itibaren il geneline yayılarak fırtına eşliğinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli şekilde düşeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışın salı günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sonbahar mevsiminin bugünlerinde deniz suyunun sıcak, aralıklarla gelen yağışlı havanın daha soğuk olması nedeniyle kısa süreli kuvvetli yağmurlar yağması, yollarda göllenme, ani sel, taşkın ve su baskınları oluşabiliyor. İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. AKOM'dan koordine edilecek çalışmalar kapsamında su baskını yaşanacak kritik noktalarda da önlemler alınıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları kuvvetli fırtına ve yağışların sebep olabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:32 Kaynak: AA
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