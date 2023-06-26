İstanbul'da Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

İstanbul'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

26.06.2023 13:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Avrupa yakasında önümüzdeki 4 saat içinde kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu. İstanbul Valiliği ise Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün saat 16.00'ya kadar İstanbul Avrupa yakasında kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.

BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT

İstanbul için ilk uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Uyarıda, "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

VALİLİK DE UYARDI

Bu uyarının ardından İstanbul Valiliği de açıklamada bulundu. Valiliğin açıklaması işe şu şekilde: "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Kaynak: DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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