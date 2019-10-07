İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
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İstanbul'da bu gece kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor.
İstanbul'da bu gece kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği vatandaşları, sağanak yağışla oluşabilecek sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:16
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