Son Dakika Haberleri: İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Son Dakika Ekonomi İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

24 dakika önce

İstanbul'da bu gece kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı, System.String[]

İstanbul'da bu gece kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği vatandaşları, sağanak yağışla oluşabilecek sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:16 
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İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
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