İstanbul'da Kuzey Makedonya Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Kuzey Makedonya Kültür Merkezi açıldı

6 saat önce

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nin, iki ülke halklarının dostluk ve iş birliği köprüsünü inşa edecekleri bir ev olacağını söyledi.

İstanbul'da Kuzey Makedonya Kültür Merkezi açıldı, System.String[]

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nin, iki ülke halklarının dostluk ve iş birliği köprüsünü inşa edecekleri bir ev olacağını söyledi.

Beyoğlu'nda Mete Caddesi Seyran Apartmanı'ndaki merkezin açılışında konuşma yapan İsmaili, Üsküp ve İstanbul'da kültür merkezlerinin kurulmasına ilişkin anlaşmanın, kültürel iş birliğini derinleştirmek doğrultusunda Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki taahhüdün sonucu olduğunu anlattı.

Merkezin, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin kültür ve sanatının İstanbul'daki ana merkezi olacağını vurgulayan İsmaili, şöyle devam etti:

"Kültür merkezinin bulunduğu bu alan, gelecekte sanatçılar için olduğu gibi, kökenleri ülkemize dayanan tüm Türk vatandaşları için, iki halk arasında dostluk ve iş birliği köprüsünü ortaklaşa inşa edeceğimiz bir ev teşkil edecektir.

Öte yandan 10 yıllık kullanım hakkı ile bir süre içerisinde tamamen restore edilecek Kurşunlu Han kültür eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne geçici olarak devredilmiştir. Üsküp'teki Türkiye Cumhuriyeti Kültür Merkezi'nin tescil işleminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde tamamlanmış olduğu, Kurşunlu Han'ı koruma ve restorasyon izni ve konusundaki çalışmaları gözetleyecek olan yetkili mimarın atanması hakkında kararın alındığı bilgisini paylaşmak isterim. Ayrıca Kurşunlu Han binasının anahtarı Yunus Emre Enstitüsü Müdürüne teslim edilmiştir."

Kuzey Makedonya Kültür Merkezi Müdürü Ramadan Ramadani ise Türkiye'de hiçbir zaman yabancılık çekmediklerini anlatarak, "Kuzey Makedonya ve Türkiye coğrafi olarak komşu ülke değildir ancak ikisinde de komşuluk değerleri ve ilkeleri bilindiği ve yüksekte tutulduğu için olacak ki komşu ülkeler gibi algılanıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapılırken, katkı sunanlara plaket takdim edildi.

Açılışa Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Kuzey Makedonya'nın İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Serhat Kula ve çok sayıda kişi katıldı.

Makedonya, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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