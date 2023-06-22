İstanbul'da laf atma kavgası: 1 ölü, 1 tutuklama

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü laf atma kavgasında şüphelilerden 1'i tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da 1 kişinin öldüğü laf atma kavgasında yakalanan şüpheli şahıslardan 1'i tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Arda G. isimli genç, sokakta yürüyen bir kadına laf atarak küfür etti. Kadın ile Arda G. arasında yaşanan tartışmayı gören esnaf Mehmet Ali Tanyıldız, Arda G.'ye vurmaya başladı. Şahıslar arasında çıkan kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan Arda G., bir süre sonra kardeşi Mete G. ve arkadaşı Sedat B. ile geri döndü. Yanına ruhsatsız tabanca alıp gelen Mete G., Tanyıldız'ın göğsüne ateş ederek yaraladı. Yaşanan bağrışmalar üzerine dışarı çıkan yabancı uyruklu esnaf Zakaria Ali A. ise Mete G.'nin bacağına ateş etmesiyle yaralandı. Şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tanyıldız ile bacağından yaralanan Zakaria Ali A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Mehmet Ali Tanyıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası şahısların adreslerini tespit eden polis ekipleri, olaya karışan 3 şahıstan Mete G. ve Arda G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ise ekipler tarafından Turgut Özal Stadı yanında bulundu. Yakalanan şahıslardan Mete G. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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