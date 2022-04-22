İstanbul'da Lale Bayramı Kutlanacak - Son Dakika
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İstanbul'da Lale Bayramı Kutlanacak

22.04.2022 17:01
İstanbul'da Lale Bayramı Kutlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen, İstanbul Lale Bayramı 24-28 Nisan arasında Emirgan Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı’nda yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Etkinliklerin açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen, İstanbul Lale Bayramı 24-28 Nisan arasında Emirgan Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı'nda yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Etkinliklerin açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lale Bayramı etkinlikleri 24 Nisan Pazar günü Emirgan Korusu'nda düzenlenecek programla başlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı program ve kutlamalar çerçevesinde birbirinden renkli etkinlikler yapılacak.

LALE BAYRAMI ETKİNLİĞİNE ULAŞIM İÇİN TOPLU TAŞIMAYA EK SEFERLER KONULACAK

Bu yıl İstanbul'a lale, nergis, sümbül ve muscari gibi 160 türden 7,5 milyon çiçek ekildi. Konserlerden, kum sanatı gösterisine, atölye çalışmalarından ebru yapımına kadar pek çok program düzenleneceği Lale Bayramı etkinlik alanlarına ulaşımı kolaylaştırmak için de toplu taşımaya ek seferler konulacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Nisan, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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