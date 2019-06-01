Son Dakika Haberleri: İstanbul'da LGS heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da LGS heyecanı

2 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı.

İstanbul'da LGS heyecanı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı.
Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi.
Panodan sınava girecekleri sınıfları kontrol eden öğrenciler, kapıdaki güvenlik görevlileri tarafından yapılan kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolünden sonra içeri alındı.
Çocuklarıyla kucaklaşıp sınava uğurlayan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. Okul önünde bekleyen bazı velilerin dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.
Sınava son anda yetişen adaylar ise stresli bir şekilde koşarak içeri girdi.
Öte yandan, sınavın başlamasına yarım saat kala öğrencilerin uyması gereken kurallarla ilgili duyuru yapıldı.
Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek.
İstanbul Valiliği, 39 ilçedeki 505 okulda bulunan 10 bin 971 salonda uygulanan sınava, 191 bin 638 öğrencinin katılacağını bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Anadolu Lisesi, LGS, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan'ın dramı yürek burktu Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Ulaştırma Bakanı Turhan: İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığını riske atamayız Zonguldak Kimliğini evde unutan öğrenci için veliler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 12:11:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da LGS heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]