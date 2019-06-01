İstanbul'da LGS heyecanı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - İSTANBUL'da Liselere Giriş Sınavı (LGS) heyecanı yaşanıyor.

İstanbul'da yaklaşık 310 bin öğrenci LGS'ye giriyor. İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu 09.30'da başladı. Kadıköy'deki Kazım İşmen Anadolu Lisesi'nde veliler sınava giren öğrencilerini heyecanla bekledi. Öğrenciler ve velileri kadar onları sınava hazırlayan öğretmenler de heyecanlıydı. Sınava giren öğrencilerini yalnız bırakmayan öğretmen Gamze Böcek, "Heyecanlıyız, bugün tabi öğrencilerimiz adına buradayız. Özel bir kurumun öğretmenleriyiz. Çocuklarımız sınavda. Çok emek verdik bir yıl boyunca. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi. Sınıfta sınav kitapçıklarını bekleyen öğrenciler de heyecanlı olduklarını ifade ettiler.



