LGS'ye geç kalan da kimliğini unutan da polisten yardım istedi - Son Dakika
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LGS'ye geç kalan da kimliğini unutan da polisten yardım istedi

05.06.2022 10:15

Samsun'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumuna geç kalan ya da kimliğini unutan öğrenciler polisten yardım istedi.

Samsun'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumuna geç kalan ya da kimliğini unutan öğrenciler polisten yardım istedi.

İlkadım 23 Nisan Ortaokulunda, sınava girmek için erken saatlerde gelen adaylar sınıflara alındı. Görevliler tarafından kimlik kontrolü yapılan öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise sıraların üzerine yerleştirildi.

Sınava az bir süre kala kimliğini evde unuttuğunu fark eden adaylardan Yavuz Giray, polisten yardım istedi. Okulda görevli polis, durumu okul dışında bekleyen öğrencinin velisine aktardı.

Evden kimliğini getiren ailesini okul kapısında bekleyen Giray, sınav saati yaklaşırken heyecandan gözyaşlarını tutamadı. Kapıda bekleyen diğer veliler, Giray'a su ve şeker vererek öğrenciyi sakinleştirmeye çalıştı.

Ailenin kimliğini zamanında getirmesiyle Yavuz Giray sınava girebildi.

Belediye Ortaokulunda sınava girecek Ender Kılıç ise Yavuz Giray kadar şanslı değildi.

Kimliğini evde unutan ve yardım isteyen Kılıç'a polis ekipleri yardım etti.

Ekip otosuyla kimliğini alması için evine götürülen ve tekrar okula getirilen Kılıç, sınavın ilk oturumuna yetişemediği için sınava kabul edilmedi.

Gözyaşlarını tutamayan Kılıç, ikinci oturuma girmek için okul önünde bekledi.

LGS'ye geç kalan da kimliğini unutan da polisten yardım istedi
LGS'ye geç kalan da kimliğini unutan da polisten yardım istedi
LGS'ye geç kalan da kimliğini unutan da polisten yardım istedi
LGS'ye geç kalan da kimliğini unutan da polisten yardım istedi
LGS'ye geç kalan da kimliğini unutan da polisten yardım istedi
LGS'ye geç kalan da kimliğini unutan da polisten yardım istedi
LGS'ye geç kalan da kimliğini unutan da polisten yardım istedi
LGS'ye geç kalan da kimliğini unutan da polisten yardım istedi
LGS'ye geç kalan da kimliğini unutan da polisten yardım istedi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS'ye geç kalan da kimliğini unutan da polisten yardım istedi - Son Dakika

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