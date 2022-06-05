İstanbul'da LGS heyecanı başladı - Son Dakika
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İstanbul'da LGS heyecanı başladı

05.06.2022 10:02

İstanbul'da LGS heyecanı başladı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınavı başladı.

İstanbul'da LGS heyecanı başladı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınavı başladı.

Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin öğrencinin ter dökeceği LGS sınavı sabah 09.30'da başladı. İstanbul'da da on binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girmek için okullara koştu. Veliler ise okul önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Ataköy Atatürk Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerden Öykü Temiz "Çok yoğun bir tempoydum. Kendime ayıracak vaktim yoktu neredeyse. Bir şekilde atlattık. Beklentim yüzde 10 içerisine girmek beni mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

Anne Sema Temiz ise "Ben çocuğumla gurur duyuyorum. Hepsi güzel şekilde emek verdiler. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Elimizden gelen desteği verdik. Hayatını kendi kuracak. Doğru adımları atmasını sağlamaya çalışıyoruz. Her şeyden önce karar onun kararı. Güzel bir sınav geçireceğine eminim" şeklinde konuştu.

Sınava giren öğrencilerden Kerem Uçar ise "Sürekli çalıştım. İyi notlar aldığım zamanlar oldu. Kötü notlar aldığım zamanlar oldu. Böyle bir yıl geçti. Bence güzel bir yıl geçti. Şimdi bir yıllık emeğimin karşılığını almaya geldim. Umarım alır. Korktuğum bir ders yok. Matematiğin yine zor olacağını düşünmüyorum. Sınavdan korkmuyorum" şeklinde konuştu.

Bir başka öğrenci İsra Naz Aydın da heyecanlı ve kaygılı olduğunu ancak sınavdan başarılı bir sonuç almaya çalışacağını söyledi.

Türkiye genelinde yapılan merkezi sınavda 1 milyon 236 bin öğrenci ter dökecek. 2 oturum halinde gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavında ilk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen soruları bulunurken öğrencilere 40 soruyu çözmeleri için 80 dakika verilecek

İstanbul'da LGS heyecanı başladı
İstanbul'da LGS heyecanı başladı
İstanbul'da LGS heyecanı başladı
İstanbul'da LGS heyecanı başladı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da LGS heyecanı başladı - Son Dakika

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