LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı - Son Dakika

İstanbul'da, 8. sınıflara yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, ikinci oturumun tamamlanmasıyla sona erdi.

Ataşehir Kemal Berktan Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerin, saat 11.30'da başlayarak 12.50'de tamamlanan ikinci oturumun ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, aynı anda dışarı çıkmasına izin verilmedi.

Zaman aralıklarıyla sınıf sınıf dışarı çıkarılan öğrenciler, kendilerini dışarıda bekleyen aileleriyle kucaklaşarak duygularını dile getirdi.

Bazı öğrenciler sınavın kolay olduğunu ve güzel geçtiğini, bazıları ise zor olduğunu ve çok iyi geçmediğini belirtti.

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Öte yandan sınava giren öğrencilerin ve yanında bulunan velilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulma süresi 15.00'te sona erecek.