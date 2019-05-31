Son Dakika Haberleri: İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma
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İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma

38 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere, ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere, ücretsiz hizmet verecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Meclisi'nde mayıs ayı oturumunda, AK Parti Grubunun LGS'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi teklifinin, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.
Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek öğrencilere ve sınavda görevli personele, İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği vurgulanarak, bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.
Açıklamada, İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelin ücretsiz hizmet vereceği ifade edilerek, sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:22 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LGS, Güncel
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