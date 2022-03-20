Lise öğrencisinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Lise öğrencisinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı

20.03.2022 15:40

İstanbul Esenyurt'ta bir öğrencinin yaralandığı lise önündeki silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin yaşları küçük 3 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta bir öğrencinin yaralandığı lise önündeki silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin yaşları küçük 3 zanlı gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart'ta Yunus Emre Mahallesi Mandıra Caddesi'nde bulunan lisenin önündeki öğrenci M.M.K'nin (14) yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, bacağından bıçakla yaralanan ve hayati tehlikesi olmayan M.M.K'nin okuldan çıktığı sırada aralarında öğrencilerin de bulunduğu grupla kavga yaşadığını belirledi.

Yapılan çalışmada olaya karıştıkları tespit edilen yaşları küçük İ.A, K.T. ve K.S'yi gözaltına alan polis ekiplerince, olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız ve kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Şüphelilerin, Esenyurt Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, yaşanan kavga güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kayıtlarda kavga anı ve bir kişinin belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmesi yer alıyor.

Lise öğrencisinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı
Lise öğrencisinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı
Lise öğrencisinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lise öğrencisinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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