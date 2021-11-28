Son Dakika › Güncel › İstanbul'da lodos etkili oldu; dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı - Son Dakika

Türkmenistan'daki toplantıya damga vuran kare! Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar