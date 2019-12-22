İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI; DENİZ SEFERLERİNDE İPTAL VAR - Son Dakika
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İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI; DENİZ SEFERLERİNDE İPTAL VAR

6 saat önce

İSTANBUL/DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI; DENİZ SEFERLERİNDE İPTAL VAR, System.String[]

İSTANBUL/DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle,  İDO çok sayıda seferini BUDO da tüm seferleri iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Etkili olan Lodos nedeniyle, Sarayburnu ve Cankurtaran sahil boyunca dalgaların yükseldiği görüldü. İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamalarla Yalova ve Bursa seferlerini iptal etti.

İDO bu sabah 7.45 ile 15.30 arasındaki; Yenikapı-Yalova, Bursa- Büyükçekmece, Bursa- Kadıköy, Kadıköy-Yanikapı-Bursa, Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. BUDO da bugünkü tüm seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü:

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Zeytinburnu sahilden dalgaların görüntüsü

Sallanan ağaçlar

Türk Bayrağı görüntüsü

Vatandaş ile röp

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Genel ve detaylar


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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:12 Kaynak: DHA
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