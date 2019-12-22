İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (1) - Son Dakika

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (1)
6 saat önce
Şiddetli rüzgar ve lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:49 Kaynak: DHA
Şiddetli rüzgar ve lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. İstanbul
'da gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otomobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti.
Görüntü Dökümü
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-Dev dalgalardan görüntü
-Çevredekiler
-Genel ve Detaylar
- İstanbul
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