İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (2) - Son Dakika

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (2)
6 saat önce
İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:12 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde aralıklarla fırtına şeklinde esen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) bazı seferleri iptal etti. Beşiktaş
sahilde de 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Görüntü Dökümü
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-SARAYBURNU
-Dev dalgalardan görüntü
-Çevredekiler
-BEŞİKTAŞ
-Sahilden detaylar
-Dalgalar
-Fotoğraf çektirenler
-fotoğraf çekenler
-Vatandaşlarla röp
-KARTAL
-Sahilden detaylar
- İstanbul
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