İstanbul'da lodos etkili oluyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da lodos etkili oluyor (2) - Son Dakika

İstanbul'da lodos etkili oluyor (2)

6 saat önce

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İstanbul'da lodos etkili oluyor (2), System.String[]
İSTANBUL'da  gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde aralıklarla fırtına şeklinde esen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti. Beşiktaş sahilde de 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

DALGALARI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTILAR

Zaman zaman hayatı olumsuz etkileyen lodos bazılar için de seyir zevki sunuyor. Beşiktaş İskele'de lodosun etkisiyle yükselen dalgalar vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Amatör fotoğrafçılar 3 metreye kadar ulaşabilen dalgaları yakalayabilmek için birbirleriyle yarışırken, bazı vatandaşlarsa bu anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirmeye çalıştı. Dalgaları tesadüfen gördüğünü ve hoşuna gittiğini belirten Erhan Sandık "Sabah kursa geldim. Hava çok fırtınalı, dalgaların kıyıya çarpması çok hoşuma gitti. Dalgaları seyrediyorum. Fotoğraf ve görüntü çekiyorum, çok güzel bir görüntü" diye konuştu.

Amatör fotoğrafçı Evren Mörel ise "Bu anı kaçırmamaya çalışıyoruz, gayet güzel. Benim için biraz tesadüf oldu. Lodosu görünce güzel kareler çektik" dedi.

Deniz kıyısında gökyüzünü ve dalgaları çeken bir kadın da "Sabahın keyfini çıkartıyorum. Günü yakalamaya, anı yakalamaya çalışıyorum. Dalgalar ile anı yakalamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

SİLİVRİ'DE ŞİDDETLİ LODOS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan lodos Silivri'de de etkisini hissettiriyor. Silivri sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar yürümekte zaman zaman zorlandı. Dalgakıran mevkisinde boyu 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

KIŞ KIŞLIĞINI YAPMALI

Büyükçekmece Sahili'nde pazar yürüyüşüne çıkan Celil Güleç mevsim şartlarıyla ilgili şöyle konuştu: "Lodos pazar günü yaptığım sporu hiç etkilemiyor, hava da çok sıcak zaten. Rüzgar almamak için takkemi giydim, geziyorum, yürüyüşüme engel değil. Bu havalar hakkında çok olumlu düşünmüyorum. Çünkü kış kışlığını yapmalı, yaz da yazlığını yapmalı. Havalar çok sıcak gidiyor, kar yok, yağmur yok"

Lodosun etkisiyle dalgalanan denizin fotoğrafını çeken Murat Küçük ise "Hava inşallah normal mevsimlerine döner, kar yağar. Çünkü çocuklar da hasta olmaya başladı, mikroplar arttı." dedi.


- İstanbul
İstanbul, Dalgalar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu
İstanbul'da araç çekme işi İstanbul Polis Hizmetleri Güçlendirme Derneği tarafından yapılacak Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
19:39 Silivri'de 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
19:38 Özbekistan genel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
19:36 Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
19:36 Spor istikbal mobilya kayserispor - medipol başakşehir maçının ardından - Son Dakika
19:36 İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi - Son Dakika
18:57 Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
18:02 Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 19:45:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da lodos etkili oluyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]