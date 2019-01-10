İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor
19 dakika önce
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla bilikte oluşan dev dalgalar kıyıyı döverken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar ve lodos sahil şeridi boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla bilikte oluşan dev dalgalar kıyıyı döverken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:01 Kaynak: İHA
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