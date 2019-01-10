Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor

İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor

19 dakika önce

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla bilikte oluşan dev dalgalar kıyıyı döverken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar ve lodos sahil şeridi boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla bilikte oluşan dev dalgalar kıyıyı döverken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

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