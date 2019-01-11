İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor
1 saat önce
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan lodos etkili oluyor.
İstanbul
'da gece saatlerinde başlayan lodos etkili oluyor. Özellikle İstanbul Boğazı
kıyılarında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu.
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla bilikte oluşan dev dalgalar kıyıyı döverken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar ve lodos sahil şeridi boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla bilikte oluşan dev dalgalar kıyıyı döverken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise dev dalgaların fotoğrafını çekti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:32 Kaynak: İHA
CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan İstifasıyla İlgili Tartışmaları Değerlendirdi
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı
Rusya Dolara Müdahale Etti! Tarihin En Düşük Seviyesi Görüldü