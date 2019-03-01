İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor
1 saat önce
İstanbul'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor.
İstanbul
'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle deniz kıyılarında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu.
İstanbul'da lodos, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle deniz kıyısında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu. Kadıköy
Bostancı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Aynı bölgede bulunan ağaçlarında şiddetli rüzgarın etkisi ile sallandığı görüldü.
Tekneler ilerlemekte zorluk yaşadı. Sabah
saatlerinde etkisini artıran lodos, sefer yapan bazı tekneleri hazırlıksız yakaladı. Tekneler deniz üzerinde ilerlemekte zorluk çekti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:59 Kaynak: İHA
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