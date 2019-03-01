Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor

İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor

1 saat önce

İstanbul'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor.

İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor, System.String[]
İstanbul'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle deniz kıyılarında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu.

İstanbul'da lodos, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle deniz kıyısında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu. Kadıköy Bostancı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Aynı bölgede bulunan ağaçlarında şiddetli rüzgarın etkisi ile sallandığı görüldü.

Tekneler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran lodos, sefer yapan bazı tekneleri hazırlıksız yakaladı. Tekneler deniz üzerinde ilerlemekte zorluk çekti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:59 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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