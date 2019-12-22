İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (3) - Son Dakika
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İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (3)

6 saat önce

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (3), System.String[]
İSTANBUL'da  gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde aralıklarla fırtına şeklinde esen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti. Beşiktaş sahilde de 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

DALGALARI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTILAR

Zaman zaman hayatı olumsuz etkileyen lodos bazılar için de seyir zevki sunuyor. Beşiktaş İskele'de lodosun etkisiyle yükselen dalgalar vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Amatör fotoğrafçılar 3 metreye kadar ulaşabilen dalgaları yakalayabilmek için birbirleriyle yarışırken, bazı vatandaşlarsa bu anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirmeye çalıştı. Dalgaları tesadüfen gördüğünü ve hoşuna gittiğini belirten Erhan Sandık "Sabah kursa geldim. Hava çok fırtınalı, dalgaların kıyıya çarpması çok hoşuma gitti. Dalgaları seyrediyorum. Fotoğraf ve görüntü çekiyorum, çok güzel bir görüntü" diye konuştu.

Amatör fotoğrafçı Evren Mörel ise "Bu anı kaçırmamaya çalışıyoruz, gayet güzel. Benim için biraz tesadüf oldu. Lodosu görünce güzel kareler çektik" dedi.

Deniz kıyısında gökyüzünü ve dalgaları çeken bir kadın da "Sabahın keyfini çıkartıyorum. Günü yakalamaya, anı yakalamaya çalışıyorum. Dalgalar ile anı yakalamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-SARAYBURNU

-Dev dalgalardan görüntü

-Çevredekiler

-BEŞİKTAŞ

-Beşiktaş Meydan sahilde dalgaların kıyıya vurması

-Boğazdan genel ve yakın detaylar

-Bazı vatandaşların dalgaların fotoğrafını çekmesi

-Bazı vatandaşların dalgalar ile özçekim yapması

-Bazı vatandaşların kıyıya vuran dalgaları izlemesi

-Vatandaşlar ile röportajlar

-Genel ve yakın detaylar

-KARTAL

-Sahilden detaylar


- İstanbul
İstanbul, Dalgalar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
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