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İstanbul'da lodos etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da lodos etkili oluyor

29.11.2021 22:50

İstanbul'da lodos etkili oluyor İstanbul'da dün başlayan lodos, etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da lodos etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da dün başlayan lodos, etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve Beşiktaş'ta lodosun etkisi kameralara yansıdı. İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün başlayan lodos, bugün de etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve Dolmabahçe Sahili'nde lodosun etkisi kameralara yansıdı. Dolmabahçe Sahili'nde lodosun etkisiyle dalgalar yükselerek kıyıya vurdu.

Lodos, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İDO, 11.45'de yapılması planlanan Bostancı-Yenikapı- Bursa ve 19.00'da yapılması planlanan Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Şehir Hatları ise Beşiktaş - Adalar ve Bostancı-Karaköy- Kabataş seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da lodos etkili oluyor - Son Dakika


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