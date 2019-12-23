İstanbul'da lodos gece de etkili oluyor - Son Dakika
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İstanbul'da lodos gece de etkili oluyor

6 saat önce

Kamera. Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul'da lodos nedeniyle sahilde dalgalar oluşurken Bakırköy'de park halindeki otomobillerin üzerine bir ağacın kopan dalları düştü.

Kamera. Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da lodos nedeniyle sahilde dalgalar oluşurken Bakırköy'de park halindeki otomobillerin üzerine bir ağacın kopan dalları düştü.

İstanbul'da iki gündür görülen şiddetli lodos, gece de etkili oluyor. Sarayburnu ve Cankurtaran sahillerinde lodos nedeniyle dalgalar oluştu. Bakırköy'de ise lodos nedeniyle yerinden kopan ağaç dalları park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılırken, otomobillerde hasar meydana geldi. Kuvvetli lodosun gece boyunca etkisini sürdüreceği öğrenildi.

İstanbul'da lodos gece de etkili oluyor

Bakırköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:16 Kaynak: DHA
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