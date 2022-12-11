İstanbul'da lodos... Kadıköy sahili kırmızı yosunla kaplandı - Son Dakika
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İstanbul'da lodos... Kadıköy sahili kırmızı yosunla kaplandı

11.12.2022 10:40

İstanbul'da lodos... Kadıköy sahili kırmızı yosunla kaplandı İstanbul'da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı.

İstanbul'da lodos... Kadıköy sahili kırmızı yosunla kaplandı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Şiddetli dalgalar, kırmızı yosunları yürüyüş yoluna taşıdı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu. Anadolu Yakası'nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlarla kapladı. Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Caddebostan, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da lodos... Kadıköy sahili kırmızı yosunla kaplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da lodos... Kadıköy sahili kırmızı yosunla kaplandı - Son Dakika
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