Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü , İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu. Anadolu Yakası 'nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlarla kapladı. Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

Kaynak: İHA

Caddebostan, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da lodos... Kadıköy sahili kırmızı yosunla kaplandı - Son Dakika

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