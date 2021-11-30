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İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim - Son Dakika

İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim

30.11.2021 14:06
İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim

İSTANBUL'da hava muhalefeti nedeniyle bu akşam saat 18.00'a kadar motokuryelik yapılaması, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılamayacağının açıklanmasının ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL'da hava muhalefeti nedeniyle bu akşam saat 18.00'a kadar motokuryelik yapılaması, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılamayacağının açıklanmasının ardından,  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimde 15 sürücüye 100 liradan toplam bin 500 lira ceza kesildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lodos nedeniyle dün saat 23.00'ten bugün 18.00'e kadar motokuryelik yapılamayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılamayacağını duyurmuştu. Bugün trafik polisleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kullanmak isteyen motosiklet sürücülere yönelik denetim yaptı. Trafik polisleri, denetimine takılan yaklaşık 15 motosiklet sürücülerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinde yer alan "Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareketten kişi başı 100'er lira idari para cezası kesti. Sürücülerin yasak bitene kadar motosikletleri de bağlandı. Bağlanan motosikletler çekici yardımıyla Altunizade Yediemin Otopark'ına götürüldü.

"EVET GÜZEL BİR ŞEY YAPIYORLAR AMA MOTOSİKLETİMİZİ BAĞLADILAR"

Motosikleti bağlanan Mustafa Açıkgöz "Nereden haberimiz olsun. Her şeyi takip etmek zorunda değiliz ki. Akşam rüzgarlı havada köprüden geçtik ne yapabiliriz. Motosikletleri bağlamaları çok mantıklı gelmiyor. İşimiz gücümüz var bizim. Evet güzel bir şey yapıyorlar ama motosikletimizi bağladılar" dedi.

"EVE İSE METROBÜSLE DÖNMEYE ÇALIŞACAĞIM"Bir başka motosiklet sürücüsü Kadir Cangör de "Motosikletim bağlandı. Gece çıkan bir karar varmış. Dün gece köprüden geçtim. Bir şey olmadı. Bugün hava güzeldi. 11.00'da karşıya geçmek istedim. Fakat şu an yasak varmış, polis ekipleri beni çevirdi. Benim bu karardan haberim yoktu. Motosikletim şimdi bağlanacak. Büyük ihtimal ceza yiyeceğim. Eve ise metrobüsle dönmeye çalışacağım. Ama İstanbul kartım yanımda yok. Nasıl gideceğimi bilmiyorum" diye konuştu.


İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim
İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim
İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim
İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim
İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim
İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim
İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim
İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim
İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim
İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Motosiklet, İstanbul, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da lodos nedeniyle yasaklanan motosiklet sürücülerine denetim - Son Dakika
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