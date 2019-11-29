Son Dakika Haberleri: İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor
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İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor

6 saat önce

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor, System.String[]
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SARAYBURNU'NDA DEV DALGALAR

Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.


- İstanbul
İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:52 Kaynak: DHA
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