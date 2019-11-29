Son Dakika Haberleri: İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor
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İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor

6 saat önce

İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR (3) (Yenibosna)

İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR (3) (Yenibosna)

İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor

Yenibosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
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