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İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor
6 saat önce
İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR (3) (Yenibosna)
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR (3) (Yenibosna)
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