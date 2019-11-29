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İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor
6 saat önce
İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR (4) (Taksim)
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:21 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR (4) (Taksim)
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