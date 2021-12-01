İstanbul'da lodosta korku dolu anlar: Çatı aracın üzerine böyle düştü - Son Dakika

Kağıthane'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Mega kentte önceki gün şiddetini artıran lodos nedeniyle birçok ilçede binaların çatısı uçtu, ağaçlar, tırlar ve saat kulesi devrildi. Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde ise bir binanın da çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çatı, o esnada park halinde olan Haydar K.'ya ait 60 VB 063 plakalı otomobilin üstüne düştü. Olay sonucu ağır hasar meydana gelen otomobil kullanılamaz hale geldi. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çatı şiddetli lodos nedeniyle bir anda uçup otomobilin üstüne düşüyor.

Öte yandan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri ise olayla ilgili tutanak tuttu.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun/ İHA)