İstanbul'da Lodosta Martıların Dalgalarla Dansı
37 dakika önce
İstanbul'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu.
İstanbul
'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sarayburnu ve Zeytinburnu
sahilinde lodosun oluşturduğu dalgaların yüksekliği zaman zaman 3-4 metreye kadar çıktı. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla çekti. Dev dalgalar arasında martıların havada süzülmesi, seyirlik görüntüler oluşturdu.
Görüntü dökümü:
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Dalgalardan görüntü
Martılardan görüntü
Fotoğraf çektiren vatandaşlardan görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:47 Kaynak: DHA
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