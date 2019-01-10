Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Lodosta Martıların Dalgalarla Dansı

İstanbul'da Lodosta Martıların Dalgalarla Dansı

37 dakika önce

İstanbul'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu.

İstanbul'da Lodosta Martıların Dalgalarla Dansı, System.String[]


İstanbul'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sarayburnu ve Zeytinburnu sahilinde lodosun oluşturduğu dalgaların yüksekliği zaman zaman  3-4 metreye kadar çıktı. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla çekti. Dev dalgalar arasında martıların havada süzülmesi, seyirlik görüntüler oluşturdu.  

 

Görüntü dökümü:

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Dalgalardan görüntü

Martılardan görüntü

Fotoğraf çektiren vatandaşlardan görüntü

Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:47 Kaynak: DHA

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