Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Lodosta Martıların Dalgalarla Dansı

İstanbul'da Lodosta Martıların Dalgalarla Dansı

2 saat önce

İSTANBUL'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu.

İstanbul'da Lodosta Martıların Dalgalarla Dansı, System.String[]
İSTANBUL'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sarayburnu ve Zeytinburnu sahilinde lodosun oluşturduğu dalgaların yüksekliği zaman zaman  3-4 metreye kadar çıktı. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla çekti. Dev dalgalar arasında martıların havada süzülmesi, seyirlik görüntüler oluşturdu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:14 Kaynak: DHA

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