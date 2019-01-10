İstanbul'da Lodosta Martıların Dalgalarla Dansı
2 saat önce
İSTANBUL'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu.
İSTANBUL'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sarayburnu ve Zeytinburnu sahilinde lodosun oluşturduğu dalgaların yüksekliği zaman zaman 3-4 metreye kadar çıktı. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla çekti. Dev dalgalar arasında martıların havada süzülmesi, seyirlik görüntüler oluşturdu. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:14 Kaynak: DHA
Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok
Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası: Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor
Yiğithan Güveli İmzayı Attı
Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı