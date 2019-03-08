Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Lokantada Patlama

İstanbul'da Lokantada Patlama

1 saat önce

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bir lokantada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bir lokantada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bu sabah saat 05.30 sıralarında gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlamada 5 araç hasar gördü, çevredeki evlerin camları kırıldı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Esenyurt, Güncel
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