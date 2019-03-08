İstanbul'da Lokantada Patlama
1 saat önce
Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bir lokantada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Esenyurt Namık Kemal
Mahallesi'nde bir lokantada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bu sabah saat 05.30 sıralarında gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlamada 5 araç hasar gördü, çevredeki evlerin camları kırıldı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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