İstanbul'da lokantayı soyan hırsızı giydiği kapüşonlu mont yakalattı - Son Dakika
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İstanbul'da lokantayı soyan hırsızı giydiği kapüşonlu mont yakalattı

21.07.2022 10:31
İstanbul'da lokantayı soyan hırsızı giydiği kapüşonlu mont yakalattı

Kağıthane'de kendisini üzerine giydiği kapüşonluyla gizleyen bir hırsız, dış camlarını elleriyle iterek lokantaya girerek kasadaki paraları çaldı.

Kağıthane'de kendisini üzerine giydiği kapüşonluyla gizleyen bir hırsız, dış camlarını elleriyle iterek lokantaya girerek kasadaki paraları çaldı. Hırsızın üzerine giydiği kapüşonlu monttan yola çıkan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, parmak izi de bırakan toplamda 42 suç kaydı olan hırsızı kısa sürede yakaladı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Kağıthane Nurtepe'de geçtiğimiz aylarda saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, gündüz saatlerinde lokanta çevresinde gezerek keşif yapan hırsız, gecenin ilerleyen saatlerinde lokantanın bulunduğu sokağa tekrar geldi. Sokakta bir süre gezen hırsız, çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilerek üzerindeki kapüşonlu montla yüzünü gizleyip lokantanın sürgülü camını açarak içeriye girdi.

Kasaya çömelerek gitti, kasadan paraları çalıp kaçtı

Lokantaya girdikten sonra sokaktan ses geldiğini duyan hırsız, dikkat çekmemek için kasaya kadar çömelerek ilerledi. Kasaya gelen hırsız, cep telefonu kamerasının ışığını kullanarak, kasayı didik didik aradı. Kasada bulunan kağıt ve bozuk paraları alan hırsız, hızlı bir şekilde lokantadan çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızı giydiği kapüşonlu mont yakalattı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, lokantadaki güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir lokantadan da hırsızlık ihbarı aldı. Lokantaya geçerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahsın aynı kıyafetlerle başka bir işyerini daha soyduğunu belirledi.

42 adet suç kaydı ortaya çıktı

Hırsızın üzerindeki kapüşonlu monttan yola çıkan polis, yaptığı diğer hırsızlık olaylarındaki görüntüleri inceleyerek hırsızın toplamda 42 adet suç kaydı olan ve 4 ayrı suçtan aranan firari Mustafa K. (30) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde Mustafa K. olay yerlerinde bıraktığı parmak izlerinden de tespit edilerek kısa sürede yakalandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da lokantayı soyan hırsızı giydiği kapüşonlu mont yakalattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da lokantayı soyan hırsızı giydiği kapüşonlu mont yakalattı - Son Dakika
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