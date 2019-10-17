İSTANBUL'DA LÜKS ARAÇLI DÜĞÜN KONVOYU TERÖRÜ

KONVOYDAKİ ÇAKARLI ARAÇLARHem kendilerini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan magandalar, yoldakileri de mağdur etti. Trafikte magandalar yüzünden yolda kalan bazı sürücüler yaşanan duruma isyan etti. Düğün konvoyunda yer alan lüks araçlardan birindeki çakar tertibatı da dikkat çekti. İstanbul trafiğinde tehlike saçan konvoy daha sonra düğünün yapılacağı yere doğru ilerledi.
Görüntü Dökümü:--------------------Magandaların yolu trafiğe kapatması-Trafikte tehlikeli hareketler yapmaları-Konvoydan görüntüler