Son Dakika Haberleri: İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu terörü
Son Dakika Güncel İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu terörü

İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu terörü

2 saat önce

Yolu trafiğe kapatıp drift yaptılar.

Yolu trafiğe kapatıp drift yaptılar.

-Konvoyda bulunan lüks araçlardan birinde çakar olduğu görüldü.

İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR'de düğün konvoyu ile trafikte terör estiren magandalar kameralara yansıdı.

Görüntüler geçen cumartesi günü Başakşehir'de kaydedildi. Evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen akraba ve arkadaşları lüks araç ve motosikletle oluşturdukları konvoyla tura çıktı. Konvoy Başakşehir'de yolu trafiğe kapattı. Konvoydaki motosikletliler burada 'drift' yaptı.

KONVOYDAKİ ÇAKARLI ARAÇLAR

Hem kendilerini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan magandalar, yoldakileri de mağdur etti. Trafikte magandalar yüzünden yolda kalan bazı sürücüler yaşanan duruma isyan etti. Düğün konvoyunda yer alan lüks araçlardan birindeki çakar tertibatı da dikkat çekti. İstanbul trafiğinde tehlike saçan konvoy daha sonra düğünün yapılacağı yere doğru ilerledi.

İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu terörü

Başakşehir, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:55 Kaynak: DHA
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