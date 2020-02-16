İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı kamerada

6 saat önce

Kağıthane'de motosikletli saldırganlar tarafından seyir halindeki lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı kamerada, System.String[]

Kağıthane'de motosikletli saldırganlar tarafından seyir halindeki lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks ciple seyir halinde olan 4 kişi, sokak girişinde bekleyen motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda cipteki Can D. ve Ergin G. yaralandı. Olayın ardından saldırgan arkadaşının motosikletine binerek kaçarken, yaralılar ise taksiyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırının olduğu yerde çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırganı ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.


Silahlı saldırı anı ve saldırganın motosikletle kaçtığı an ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokak başında bekleyen silahlı saldırgan seyir halindeki cipe ateş açıyor. Ateşin ardından saldırgan kaçıyor, kaçtığı esnada yere düşüyor. Saldırgan daha sonra kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçıyor. - İSTANBUL

Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
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