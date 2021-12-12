İstanbul'da lüks otomobillerin farlarını çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kadıköy, Ataşehir ve Çekmeköy'de park halindeki 7 otomobilin farlarını çaldığı tespit edilen şüphelilerden biri yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26-30 Kasım tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, park halindeki lüks otomobillerin farlarının, hırsızlar tarafından sökülerek çalındığını tespit etti.

Yapılan araştırmada şüphelilerden birinin 51 yaşındaki Adem E. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı 6 Aralık günü Maltepe'de yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Farların sökülmesi anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Öte yandan şüphelilerin, hedef aldıkları otomobillerin yanına başka bir araçla geldikleri, biri gözcülük yaparken diğer şüphelilerin otomobillerin önce tamponunu çıkarttığı, ardından da farlarını sökerek olay yerinden kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.