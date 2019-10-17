Son Dakika Haberleri: İstanbul'da lüks otomobilli düğün konvoyu terörü kamerada
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da lüks otomobilli düğün konvoyu terörü kamerada

İstanbul'da lüks otomobilli düğün konvoyu terörü kamerada

31 dakika önce

İstanbul'da lüks otomobilli düğün konvoyu terörü kamerada Başakşehir'de düğün konvoyunda lüks otomobilli magandalar yolu kapatıp drift ve patinaj çektiİSTANBUL - Başakşehir'de lüks otomobillerden oluşan bir düğün konvoyunda magandalar trafikte terör estirdi.

İstanbul'da lüks otomobilli düğün konvoyu terörü kamerada

Başakşehir'de düğün konvoyunda lüks otomobilli magandalar yolu kapatıp drift ve patinaj çekti

İSTANBUL - Başakşehir'de lüks otomobillerden oluşan bir düğün konvoyunda magandalar trafikte terör estirdi. Yolu trafiğe kesip patinaj çeken ve "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalar ortalığı dumana boğdu.

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İkitelli mevkisinde geçtiğimiz Cumartesi günü kaydedilen görüntülerde, düğün salonuna giden bir çift arkadaşlarıyla beraber trafikte konvoy oluşturdu. Tamamı lüks otomobillerden oluşan konvoyda yola çıkan sürücüler, dörtlü sinyalleri yakarak trafikte yavaş bir şekilde gitmeye başladılar. Sürücüler bir süre sonra karayolunu trafiğe kesere korna çalmaya başladı. O esnada birkaç motosikletli maganda patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

Yol kesip "drift" yaptılar

Ardından yollarına devam eden magandalar, yol üzerindeki bir alanda "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Hem kendi hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan magandalar, sürücüleri mağdur etti. Lüks araçlardaki çakar sistemi ise "pes" dedirtti. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da lüks otomobilli düğün konvoyu terörü kamerada

Başakşehir, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
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