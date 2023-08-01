İstanbul'da lüks sitede çıkan kavgada iki grup birbirine saldırdı - Son Dakika
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İstanbul'da lüks sitede çıkan kavgada iki grup birbirine saldırdı

01.08.2023 10:06

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan lüks bir sitede çıkan kavgada, bir baba oğlunun dövülmesine sinirlenerek ortalığı birbirine kattı. Polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekerken, olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da lüks bir sitede çıkan kavgada, iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Tekme, tokat birbirine saldıran tarafları polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonunu kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Ökevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede yaşandı. İddiaya göre oğlunun dövülmesine sinirlenen bir baba, ortalığı birbirine kattı. İki grup arasında yaşanan olay dakikalarca sürerken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler, ortalığı birbirlerine katan şahısları durdurmakta güçlük çekerken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da lüks sitede çıkan kavgada iki grup birbirine saldırdı - Son Dakika


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