İstanbul'da lüks sitede çıkan kavgada iki grup birbirine saldırdı

İstanbul'da lüks bir sitede çıkan kavgada, iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Tekme, tokat birbirine saldıran tarafları polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonunu kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Ökevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede yaşandı. İddiaya göre oğlunun dövülmesine sinirlenen bir baba, ortalığı birbirine kattı. İki grup arasında yaşanan olay dakikalarca sürerken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler, ortalığı birbirlerine katan şahısları durdurmakta güçlük çekerken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL