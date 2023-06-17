İstanbul'da lüks sitede cinayet! Kafasından silahla vurup öldürerek kayıplara karıştı - Son Dakika
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İstanbul'da lüks sitede cinayet! Kafasından silahla vurup öldürerek kayıplara karıştı

17.06.2023 13:18

İstanbul'da lüks bir sitede yaşayan Nihat Ç., daireye gelen kimliği belirsiz şüpheli tarafından kafasına ateş edilerek öldürüldü. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın meydana geldiği dairede inceleme yapıldıktan sonra Nihat Ç.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Sultaniye Mahallesi'nde bulunun lüks sitede filmleri andıran bir cinayet yaşandı. Nihat Ç. isimli şahıs, evine gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından öldürüldü.

KAFASINA ATEŞ ETTİ

Dün öğlen saatlerinde, Nihat Ç.'nin yaşadığı daireye gelen kimliği belirsiz bir şahıs içeri girdi. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından şahıs, Nihat Ç.'nin kafasına silah ile ateş etti. Olaydan sonra siteden çıkan şahıs kayıplara karıştı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine binaya polis ekipleri sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ise daireye girerek çalışma yaptı.

EMNİYET, ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Kafasına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybeden Nihat Ç.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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Adli Tıp Kurumu, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da lüks sitede cinayet! Kafasından silahla vurup öldürerek kayıplara karıştı - Son Dakika


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