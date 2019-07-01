Son Dakika Haberleri: İstanbul'da lüks villada dehşet
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da lüks villada dehşet

26 dakika önce

İstanbul Başakşehir'de bir iş adamı, yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti.

İstanbul'da lüks villada dehşet, System.String[]
İstanbul Başakşehir'de bir iş adamı, yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti. Olay, Başakşehir 1. Kısım Mahallesinde bulunan lüks bir villada sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı T.C ve eşi Ş.C bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş adamı T.C önce silahla eşini vurdu sonra intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk yaptıkları incelemelerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:25 Kaynak: İHA
Başakşehir, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular bu sabah metrobüse akın etti! Durakta insan seli Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti Ünlü doktora soruşturma: 12 kızı denek olarak kullandı! Son Dakika! Diyanet, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 10:51:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da lüks villada dehşet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]