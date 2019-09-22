Son Dakika Haberleri: İstanbul'da maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul'da maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

1 saat önce

Süper Lig'de, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak, System.String[]

Süper Lig'de, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Başakşehir, Beşiktaş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:00 
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