İstanbul'da maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
1 saat önce
Süper Lig'de, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Süper Lig'de, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:00
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