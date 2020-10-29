İstanbul'da 'Macron' Protestosu - Son Dakika

İstanbul'da 'Macron' Protestosu
29.10.2020 09:45
Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, düzenledikleri bir gösteride Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürlere verdiği destek nedeniyle protesto etti.
Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, düzenledikleri bir gösteride Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürlere verdiği destek nedeniyle protesto etti
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