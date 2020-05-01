İstanbul'da Mahmutbey Kavşağı'nda onarım ve bakım çalışmaları başladı - Son Dakika

Kavacık Kavşağı-Atatürk Havaalanı-Çobançeşme Kavşağı-Basın Ekspres Yolu- Mahmutbey Batı Kavşağı- Kınalı Kavşağı arası otoyol, kavşak kolları ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirilmesi, derzlerin yenilenmesi ve büyük onarım inşaatı çalışmalarına bugün başlandı.



Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kavacık Kavşağı-Mahmutbey Batı Kavşağı-Kınalı Kavşağı arası TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında çok yoğun trafik olduğundan, yollardaki akım hızı düşmekte, durma-kalkmanın çok sık olduğu trafik akımı yaşanmaktadır." denildi.



Bu durumun da yolda meydana gelen hasarların yapısal nitelikte ve sık aralıklarla olmasına neden olduğu aktarılan açıklamada, "Ayrıca bozulmuş yol üstyapısı, mevcut kapasiteye kötü performansla cevap verirken, sürekli artan trafik hacmine yanıt veremeyecek duruma geliyor." ifadesi kullanıldı.

Bu gerekçelerden dolayı söz konusu işin ihale edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Toplam 96 kilometre uzunluğundaki otoyolun, 2020 yılı içerisinde birinci öncelikli kesimlerinin üstyapısı yenilenecektir. Öncelikle Mahmutbey Batı Kavşağı ile Çobançeşme Kavşağı arasındaki Basın Ekspres Yolu, akabinde ise Kınalı Kavşağı- Silivri Kavşağı arasında üstyapı onarımı hedeflenmektedir. Basın Ekspres Yolu'ndaki imalatlara bugün itibarıyla başlanılmıştır."

"Özellikle 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında başlamak istedik"

Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin ihalesinin 2019'un aralık ayı başında yapıldığını, gece saat 00.00'dan itibaren işaretleme ve asfalt kazıma çalışmalarının akabinde bugün de öğlen saatlerinde asfalt yenileme çalışmalarına başlandığını bildirdi.



Çolak, "Kavacık Kavşağı'ndan başlayacak Mahmutbey Kavşağı'na kadar gelecek. Oradan Atatürk Havalimanı'na kadar bir kol inecek ve tekrar Mahmutbey Kavşağı'ndan Kınalı Kavşağı'na kadar devam edecek. Bu saydıklarımın toplam uzunluğu 96 kilometredir." dedi.



Bakım ve onarım işlemlerine sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde özellikle başladıklarını ifade eden Çolak, şunları söyledi:



"Mahmutbey Kavşağı'nda yoğun bir trafik oluyor. Bu yüzden özellikle 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında o kavşağın en sorunlu koluna girelim dedik ki trafik yokken oradan çıkalım istedik. Ondan sonra da karantina sürecinde trafik eskiye nazaran azaldığı için de Atatürk Havalimanı'na doğru en yoğun trafiğin yaşandığı bu kesimi tamamlamayı hedefliyoruz."