İstanbul'da makas atarak trafiği tehlikeye atan 10 sürücüye para cezası verildi - Son Dakika

Toplam 10 sürücüye, makas atmaktan 10, yakın takipten 8, emniyet şeridini kullanarak araç geçmekten 2 ve saygısızca araç kullanmaktan 3 işlem olmak üzere 17 bin 508 lira ceza uygulandı.

İstanbul 'da yapılan denetimlerde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücüye para cezası uygulandı.

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