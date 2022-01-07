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İstanbul'da "Makine Çetesi" çökertildi - Son Dakika

İstanbul'da "Makine Çetesi" çökertildi

07.01.2022 12:06
İstanbul'da "Makine Çetesi" çökertildi

İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 21 motosikleti çalıp parçalayarak parçaları internet üzerinden satışa çıkaran 17 kişilik "Makine Çetesi" şüphelileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 21 motosikleti çalıp parçalayarak parçaları internet üzerinden satışa çıkaran 17 kişilik "Makine Çetesi" şüphelileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla toplam piyasa değeri 3 milyon TL olan 21 motosikleti çalıp parçalayarak parçaları internet üzerinden satışa çıkaran 17 kişilik "Makine Çetesi" üyeleri yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 aydır yaptığı teknik takip ve çalışmalar sonucunda yakalana çete üyeleri Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği'nde yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan çete lideri Emrecan Demir (23) ile kardeşi Cihan Demir ve çete üyelerinin "motor hırsızlığı", "kasten yaralama", "dolandırıcılık" ve "hırsızlıktan" pek çok sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızların İstanbul'un Ataşehir, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde bulunan ve toplam değeri 3 milyon TL olan motosikletleri çalarak parçalarına ayırdığı ve bu parçaları da internet üzerinden satışa çıkardıkları ve çaldıkları motosikletlerin sahiplerini arayarak para istedikleri öğrenildi.

"Dünya başıma yıkıldı"

Evinin önünden çalınan motosikleti 8 saat içerisinde bulunan Beyza Taşdemir, "Saat sabah 07.30 civarında iki kişi tek motorla geliyorlar ve geldikleri motor da çalıntı bir motor. İki kişi geliyorlar ve motorumdaki kilitleri kırarak, motorumu sürükleye sürükleye götürüyorlar. Acıbadem'de oturuyorum motorum Kartal'da bulunuyor. Yılbaşından bir önceki gün gerçekleşti ve sekiz saat sonra motorum bulundu. Motorumun çalınması çok kötü bir duygu ve gerçekten anlatamam. Bütün emeklerin boşa gittiğini hissettim. O boşluk çok kötüydü. Buradaki kiliti susturup, sanırım çekiçle vurdular. Kilitli olan kontağa vurarak kırıyorlar. Sonrasında kabloları keserek farklı şekilde bağlayıp düz kontak yapıp motorumu götürüyorlar. Motorumu çalmaları 5 dakika bile sürmedi. Motorun tam kapının önündeydi. Ben normalde kurye olarak çalışıyorum. Sabah kalktıktan bir buçuk saat sonra motorun çalındığını fark ettim. Hemen karakola gittim. Dünya başıma yıkıldı sanki. Motorunu parçaladılar diye çok korktum. O benim her şeyim" diye konuştu.

"Umutluydum ve motorum bulundu"

Piyasa değeri 75 bin TL olan motosikletinin çalındığı söyleyen İlker Galip Topak ise," Motorum kardeşimin iş yerinin önünden çalındı. 13 Kasım'da gece saat 03.00- 04.00 arasında çalındı. Motorun çalındığını yarım saat içerisinde fark ettim ve hemen aramaya başladım. Ertesi gün gece polis arkadaşlar aradı. Motorumun bulunduğunu söylediler gelip alabilirsiniz dediler. Motorum Üsküdar'dan çalındı ve Sultanbeyli'nin tenha bir yerinde bulundu. Motoru benim çalıştırma süremle aynı sırada çaldılar. Ben normalde kuryeyim hobi olarak da motora biniyorum. Motorumun değeri 65-75 bin TL değerinde. Fazla zarar vermişler. Lastik yakmışlar, düşürmüşler. Kontağı parçalamışlar. Motorun bulunacağından umutluydum ve bulunduğunda baya sevindim.24 saat içerisinde bulundu" dedi. - İSTANBUL

İstanbul'da Makine Çetesi çökertildi
İstanbul'da Makine Çetesi çökertildi
İstanbul'da Makine Çetesi çökertildi
İstanbul'da Makine Çetesi çökertildi
İstanbul'da Makine Çetesi çökertildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'Makine Çetesi' çökertildi - Son Dakika


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